Ascolti TV | Mercoledì 12 agosto 2020. In 5,1 mln per l’Atalanta (28.1%), Superquark 10.3% (Di giovedì 13 agosto 2020) Champions League Nella serata di ieri, mercoledì 12 agosto 2020, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.675.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Atalanta – Paris Saint Germain ha raccolto davanti al video 5.133.000 spettatori pari al 28.1% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 780.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.107.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’altra metà della storia ha raccolto davanti al video 729.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne Remix totalizza un a.m. di 556.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Instinct – Istinto primordiale ha registrato 395.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Serendipity – ... Leggi su davidemaggio

