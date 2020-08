Adriana Volpe mette a tacere un ospite a Ogni Mattina: “Questo non me lo puoi dire!” (Di giovedì 13 agosto 2020) Adriana Volpe glissa Stefania Orlando a Ogni Mattina Nonostante le voci di una possibile chiusura continua la programmazione di Ogni Mattina. Nella puntata andata in onda mercoledì, nel nuovo spazio intitolato Dopo il Tg, la conduttrice del format di TV8 Adriana Volpe ha accolto nel suo salotto una sua vecchia collega Rai. A far visita direttamente nell’abitazione di Stefania Orlando è stato l’inviato Luca Calvani. Quest’ultimo ha mostrato al pubblico la nuova abitazione al mare della conduttrice e subito dopo ha parlato un po’ con lei. Conversazione durante la quale la donna ha ammesso di essere particolarmente affascinata dall’ex gieffina non solo per la sua bellezza ma anche per come si porge con le altre ... Leggi su kontrokultura

