Un anello di luce quasi perfetto: ALMA osserva la più lontana galassia simile alla Via Lattea, nuove informazioni sul passato del nostro Universo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alcuni astronomi utilizzando ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), di cui l’ESO (European Southern Observatory) è partner, hanno rivelato una galassia molto distante e quindi molto giovane che assomiglia sorprendentemente alla nostra Via Lattea, riporta un comunicato stampa dell’ESO. La galassia è così lontana che la sua luce ha impiegato più di 12 miliardi di anni per raggiungerci: la vediamo com’era quando l’Universo aveva appena 1,4 miliardi di anni. È anche sorprendentemente poco caotica, in contrasto con le teorie che prevedono che tutte le galassie dell’Universo primordiale fossero turbolente e instabili. Questa scoperta inaspettata sfida la ... Leggi su meteoweb.eu

