Ultime Notizie Roma del 12-08-2020 ore 18:10 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera della relazione in studio Giuliano Ferrigno un’informazione che un’apertura interlocuzione in corso tra l’Inps e la camera sulla vicenda dei Deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus da €600 per le partite IVA gli uffici di Montecitorio stanno valutando Come chiedere al Istituto Nazionale di previdenza sociale che già dato disponibilità fornirgli i nomi dei parlamentari coinvolti il MoVimento 5 Stelle fa sapere che 240 deputati del gruppo hanno rinunciato alla privacy per consentire all’INPS di Salvini ribadisce ho dato indicazione che Chiunque abbia preso ho fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato il governatore del Veneto Zaia dice che incontrerà i tre consiglieri coinvolti e poi decidere di candidarsi nel voto del 20 Settembre la ... Leggi su romadailynews

fanpage : La decisione del Governatore della Puglia. A partire dal 12 agosto quarantena obbligatoria per chiunque rientrerà d… - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - Europarl_IT : L’Unione europea si è impegnata a essere climaticamente neutrale entro il 2050. Come fare per raggiungere questo ob… - youanimal_it : @M49liberorso Ultime notizie - GBBauditor : RT @sole24ore: #Coronavirus, oggi 481 nuovi contagi e 10 decessi -