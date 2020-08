Thomas piace a Paratici: c’è una clausola (Di giovedì 13 agosto 2020) Il nome di Thomas, pilastro dell’Atletico Madrid, è in bella evidenza nella lista di Fabio Paratici per la nuova Juve. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio da Sportitalia dopo quando raccontato da Marca diversi mesi fa. Thomas ha un contratto in scadenza nel 2023 e una clausola da 50 milioni. Centrocampista ghanese, è nato il 13 giugno 1993 nella regione orientale del Ghana. Cresciuto nell’Atletico Madrid, ha esordito nella stagione 2014-2015 prima di segnare il suo primo gol con la maglia dei colchoneros il 2 gennaio del 2016. Non solo Atletico per lui, prima dell’exploit nella capitale spagnola gira tra il Maiorca e l’Almeria. Centrocampista difensivo, agli occhi del pubblico soffre i nomi di Koke e Seul che hanno oscurato l’operato fatto dal classe ... Leggi su alfredopedulla

