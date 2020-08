Tempesta d’amore, casting news: ufficiale, NATASCHA uscirà di scena! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le ultime (flebili) speranze sono da pochissimo state spazzate via! Se solo alcuni giorni fa alcune testate tedesche lasciavano sperare che NATASCHA Schweitzer (Melanie Wiegmann) sarebbe presto tornata in scena a Tempesta d’amore, un comunicato ufficiale ha purtroppo smentito la notizia in modo assolutamente inequivocabile!Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 12 agosto 2020Ecco dunque cosa accadrà a questo amatissimo personaggio nella seconda parte della sedicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: NATASCHA e Michael si riconciliano NATASCHA e Michael in baita, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldPersonaggio in assoluto tra i più amati della soap, ... Leggi su tvsoap

infoitcultura : Anticipazioni Tempesta d’Amore 17-21 agosto: Christoph affronta Annabelle sulla morte di Romy - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni 11 agosto 2020: la Holler subisce minacce - infoitcultura : Tempesta d’Amore anticipazioni 11 agosto: Annabelle e Paul a letto insieme? - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: l’autopsia su Romy, arrivano i risultati - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Rosalie va a vivere da Michael, sarà (di nuovo) amore? -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it