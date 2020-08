Star Trek: Alex Kurtzman vorrebbe realizzare una storia in stile musical (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alex Kurtzman, responsabile della saga di Star Trek, ha parlato dei suoi progetti per quanto riguarda l'universo stallare. Star Trek potrebbe diventare una storia in stile musical, almeno secondo Alex Kurtzman che si sta occupando del franchise per il piccolo schermo. Il produttore, intervistato da Gold Derby, ha parlato di come sia possibile e ami sperimentare con le storie ambientate nell'universo della saga. Alex Kurtzman, commentando la nomination agli Emmy ricevuta da Short Trek, ha dichiarato: "Grazie a questa candidatura spero davvero di poter realizzare ulteriori cortometraggi. Sono come delle piccole storie di O. Henry. ... Leggi su movieplayer

Star Trek potrebbe diventare una storia in stile musical, almeno secondo Alex Kurtzman che si sta occupando del franchise per il piccolo schermo. Il produttore, intervistato da Gold Derby, ha parlato ...

