S&P migliora Outlook Rating Atlantia e ASPI a Developing (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – L’agenzia di Rating Standard & Poor’s, in relazione ai recenti sviluppi comunicati a valle del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2020, in cui si trovava un accordo sul dossier ASPI, ha migliorato l’Outlook sul Rating del gestore autostradale e della caporuppo Atlantia. Nel riconfermare il merito di credito “BB-” di Autostrade per l’Italia ha posto l’Outlook a Developing da negative. Allo stesso tempo anche il Rating ‘BB+’ di Aeroporti di Roma è stato riaffermato con Outlook Developing. Leggi su quifinanza

