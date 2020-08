Sorelle vince gli ascolti, ma niente seconda stagione: dove vederla in streaming (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ultima puntata della fiction Sorelle in onda su Rai 1 ha vinto la gara degli ascolti del prime time di martedì 11 agosto, con 1.847.000 spettatori e uno share del 16,4% mentre su Canale 5 Lo show dei record ha ottenuto 1.715.000 telespettatori, share 10,83%. Eppure nonostante i buoni risultati di questa estate, la fiction con Anna Valle e Loretta Goggi non avrà una seconda stagione. Sorelle infatti è composta da un’unica stagione di sei episodi andata in onda la prima volta nel 2017, quelle di quest’estate infatti erano delle repliche per quanto ben accolte da pubblico. Sorelle, il finale Sorelle si conclude con un colpo di scena: per incastrare l’assassino infatti arriva un aiuto ... Leggi su tvzap.kataweb

Williams, ancora Serena contro Venus 22 anni dopo: sfida a Lexington

La prima volta che Venus e Serena Williams si trovarono una contro l’altra, erano due ragazzine: Australian Open 1998, 22 anni fa, quando la maggiore delle due sorelle doveva ancora compiere 18 anni e ...

