Sniper Elite diventa un gioco da tavolo: partita la campagna su Kickstarter (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sniper Elite è il prossimo videogioco che sarà adattato a gioco da tavolo. Questa nuova versione è stata creata da Rebellion Unplugged, una società controllata dai creatori del franchise, e sarà inizialmente disponibile tramite Kickstarter, dove è stata finanziata.Il gioco è progettato per quattro giocatori, uno che interpreta il ruolo del cecchino e gli altri tre che assumono il controllo di una squadra di soldati tedeschi che cercano di difendere la loro base. Sarà incluso anche un sistema per giocare da soli. Il pacchetto base costa 45 € (anche se le spese di spedizione non sono incluse), ma ci sono anche edizioni più costose: un 67 € con lo Specialist Upgrade Kit e un 90 € con l'espansione ... Leggi su eurogamer

