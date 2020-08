Siracusa, 42enne ubriaco prende a calci e pugni i genitori (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo una segnalazione per una lite, i militari sono intervenuti in casa della famiglia dove hanno sorpreso il 42enne ubriaco mentre pestava i suoi. Per la madre una brutta frattura alle costole, oltre a graffi in varie parti del corpo, con prognosi di 25 giorni; per il padre un trauma alla mano destra, con 5 … Leggi su viagginews

