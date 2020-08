Serie A, squadre verso i ritiri estivi: date e sedi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le squadre di Serie A si preparano a tornare in campo.La nuova stagione del massimo campionato italiano avrà inizio il 19 settembre. È per questa ragione che, a breve, le venti partecipanti, si apprestano ad iniziare il ritiro pre-stagionale. A causa dei cambiamenti nel calendario della passata annata dettati dal Covid, molte società hanno dovuto rivedere in queste settimane i loro piani originali. Di seguito tutte le date e le sedi del ritiro dei club di Serie A.Atalanta: da definireBenevento: lunedì 17 agosto/domenica 30 agosto, Seefeld in TirolBologna: giovedì 27 agosto/sabato 5 settembre, Pinzolo (TN)Cagliari: mercoledì 19 agosto/lunedì 24 agosto, Aritzo; fino al 13 settembre a AsseminelloCrotone: da definireFiorentina: da definireGenoa: da ... Leggi su mediagol

