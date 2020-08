Sant’Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l’eccidio di 76 anni fa: “Non ignorare rigurgiti di intolleranza, odio razziale e fanatismo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il 12 agosto di 76 anni Stazzema divenne “teatro dell’oltraggio più disumano: l’eccidio di centinaia e centinaia di civili inermi, soprattutto donne, bambini, anziani, rifugiati”. Per questo quello di oggi è un “giorno di raccoglimento e di memoria per la Repubblica”, un monito che deve servire anche a non ignorare “rigurgiti di intolleranza, di odio razziale, di fanatismo che pure si manifestano nelle nostre società e nel mondo, a volte attraverso strumenti moderni e modalità inedite”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio scritto in occasione del 76esimo anniversario della strage nazista di Sant’Anna di ... Leggi su ilfattoquotidiano

proietta : RT @j_gufo: 12 agosto 1944, 3 reparti delle SS salirono a Sant'Anna di Stazzema guidati da fascisti italiani, alcuni in borghese per non de… - tedpanski : RT @Azzurra6671: Oggi, ricordiamo i 560 civili, di cui 130 bambini, massacrati dai nazisti con l'aiuto dei fascisti Italiani a Sant'Anna di… - FedericoSarri : RT @repubblica: Sant'Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l'eccidio nazista: 'Attenti ai rigurgiti di odio e intolleranza' [aggiornamento d… - NealaAntinori : RT @Italiantifa: 12 AGOSTO 1944 – STRAGE NAZIFASCISTA DI SANT’ANNA DI STAZZEMA: Quattro divisioni SS, accompagnate da collaborazionisti fas… - anteaser : RT @repubblica: Sant'Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l'eccidio nazista: 'Attenti ai rigurgiti di odio e intolleranza' -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Anna Stazzema