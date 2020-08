Recoba è finito a fare i panini a Masterchef Uruguay (Di mercoledì 12 agosto 2020) La rubrica “che fanno oggi?” rivela sempre belle sorprese. E’ il caso di Alvaro Recoba, l’attaccante dal sinistro magico dell’Inter per cui Moratti andava pazzo. Ora El Chino fa panini in tv. Recoba, che in Italia è passato anche da Venezia e Torino, sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Masterchef Uruguay, nell’edizione Celebrity. ¡Bienvenido Álvaro “Chino” Recoba a Masterchef CELEBRITY! #MasterchefUY #MuyPronto@Chino Recoba20 @XimeTorres8 @pugliainvita @elfranchuteji @canal10Uruguay pic.twitter.com/KjOwGXG0gR — Masterchef Uruguay (@Masterchef Uy) August 9, ... Leggi su ilnapolista

napolista : Recoba è finito a fare i panini a Masterchef Uruguay L’ex attaccante dell’Inter che faceva impazzire Moratti sarà i… -

Ultime Notizie dalla rete : Recoba finito Recoba è finito a fare i panini a Masterchef Uruguay - ilNapolista IlNapolista Roma, sì al Napoli per Under. Ma Bernardeschi...

In Germania senza Cengiz Under. Per ora è solo una ipotesi, ma la Roma ha cambiato idea sull'affare per la cessione del turco al Napoli. A convincere Franco Bal ...

In Germania senza Cengiz Under. Per ora è solo una ipotesi, ma la Roma ha cambiato idea sull'affare per la cessione del turco al Napoli. A convincere Franco Bal ...