Recensione Darkestville Castle: un punta e clicca su Nintendo Switch (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cid ha deciso di invadere anche nuove dimensioni: quella di Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4. Scopriamo in questa Recensione Darkestville Castle Che siate giocatori di vecchia data o più recenti, non stentiamo a credere che sia passato molto tempo dall’ultima avventura grafica vecchio stile che avete giocato. Probabilmente le più recenti su cui avete messo mano sono state sviluppate da Telltale Games, che tuttavia hanno ben poco in comune con il ritmo di gameplay di una volta. Evoluzione che può aver fatto piacere ad alcuni fan, ma molto meno a chi invece vorrebbe rivivere i fausti del passato. Recentemente ci sono state svariate operazioni nostalgia, come Thimbleweed Park ideato dalla geniale mente di Ron Gilbert, anche autore originale della la serie di Monkey ... Leggi su tuttotek

blitziso_dark : RT @PokeMillennium: Darkestville Castle, Recensione: il vostro amichevole demone di quartiere #PokemonMillennium #DarkestvilleCastle #Ninte… - tuttoteKit : Recensione Darkestville Castle: un punta e clicca su Nintendo Switch #Android #BukaEntertainment… - alisander91 : RT @PokeMillennium: Darkestville Castle, Recensione: il vostro amichevole demone di quartiere #PokemonMillennium #DarkestvilleCastle #Ninte… - PokeMillennium : Darkestville Castle, Recensione: il vostro amichevole demone di quartiere #PokemonMillennium #DarkestvilleCastle… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Darkestville Darkestville Castle, la recensione su Switch: George Lucas ne sarebbe fiero DR COMMODORE Recensione Darkestville Castle: un punta e clicca su Nintendo Switch

Che siate giocatori di vecchia data o più recenti, non stentiamo a credere che sia passato molto tempo dall’ultima avventura grafica vecchio stile che avete giocato. Probabilmente le più recenti su cu ...

Le uscite del mese di agosto - articolo

L'agosto che ci apprestiamo a vivere sarà un mese molto importante per l'universo videoludico e lo sarà non tanto per le uscite che ci attendono ma perché tra la versione digitale della Gamescom 2020 ...

Che siate giocatori di vecchia data o più recenti, non stentiamo a credere che sia passato molto tempo dall’ultima avventura grafica vecchio stile che avete giocato. Probabilmente le più recenti su cu ...L'agosto che ci apprestiamo a vivere sarà un mese molto importante per l'universo videoludico e lo sarà non tanto per le uscite che ci attendono ma perché tra la versione digitale della Gamescom 2020 ...