Prolungamento Naspi 2020 ad agosto: verso la proroga ma per chi? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Prolungamento Naspi 2020 con Decreto agosto: dovrebbe essere prorogata l’indennità di disoccupazione sulla scorta dei precedenti provvedimenti licenziati dal governo. Ecco i potenziali beneficiari della misura in dirittura d’arrivo.Segui Termometro Politico su Google News Naspi: verso un’ulteriore proroga con il Decreto agosto Ancora non ci sono certezze, tuttavia, con il Decreto agosto dovrebbe arrivare anche un’ulteriore proroga delle indennità di disoccupazione: la Naspi, innanzitutto, poi la Dis Coll e la disoccupazione agricola. Se nel Decreto Rilancio era comparso un Prolungamento per i trattamenti scaduti tra ... Leggi su termometropolitico

Con l’annuncio del prolungamento della Naspi di ulteriori due mesi molti sono i lettori che ci stanno contattando per capire se rientrano nel beneficio. Il decreto Agosto contiene la proroga Naspi per ...

