Playoff Serie B 2019/2020, Frosinone-Spezia: programma, orari e dirette tv (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il programma, le date e gli orari dei match fra Spezia e Frosinone validi per la finale dei Playoff di Serie B 2019/2020. Il primo scontro sarà in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, il secondo tra le mura amiche della migliore classificata. Per decretare la compagine vincente, dopo i 180 minuti si tiene conto della differenza reti e, in caso di ulteriore parità, del piazzamento in classifica; qualora le due squadre avessero concluso il campionato con lo stesso numero di punti, nel match di ritorno si disputerebbero i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. La diretta streaming sarà disponibile su DAZN. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti e i live ... Leggi su sportface

SkySport : PORDENONE-FROSINONE 0-2 Risultato finale ? ? #Ciano (7') ? #Novakovich (15') ? Serie B - Frosinone in finale playof… - andrea_pecchia : Impresa #Nesta! Il @Frosinone1928 batte 2-0 il @PordenoneCalcio e vola in finale con lo @acspezia.… - m_bufalino : Playoff Serie B: La finale è Frosinone-Spezia - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Playoff #SerieB, #Frosinone vince 2-0 in casa del #Pordenone e va in finale con lo #Spezia - marcomiluzio87 : Tornando al calcio che conta, #Frosinone vince 2-0 contro la sorpresa #Pordenone e raggiunge lo #Spezia nella final… -