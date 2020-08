Percassi: “Giocare in Champions è motivo d’orgoglio. Dobbiamo essere felici” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, nel post partita dopo la sconfitta contro il Psg, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo orgogliosi di questi ragazzi e di quello che hanno dimostrato in questi mesi. Stasera è stata un contenuto straordinario per noi. Perdere così lascia rammarico ma Dobbiamo essere felici. Siamo consapevoli di aver fatto felice un popolo intero che ci ha seguito pur non essendo con noi fisicamente. essere per due anni consecutivamente in Champions League è straordinario. Conquistiamo tutto col lavoro e poter giocare in Europa anche l’hanno prossimo è motivo d’orgoglio.” Foto: zito ufficiale Atalanta L'articolo Percassi: “Giocare in Champions è ... Leggi su alfredopedulla

