Oltre 500 ragazzi a rischio contagio per una serata in discoteca a Pietrasanta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono ben 550 i ragazzi che hanno segnalato la loro presenza alla discoteca Seven Apples di Pietrasanta nella notte tra l'8 e il 9 agosto, quando nel locale era presente anche una ragazza di Pisa ... Leggi su globalist

GDF : #GDF #Catania: scoperta piantagione di #marijuana nel territorio di Licodia Eubea. 2.500 piante per un valore di ol… - insopportabile : Oltre 500 contagi. Andrà tutto bene, probabilmente non qui. - RunPierwork13 : RT @globalistIT: Oltre 500 ragazzi a rischio contagio per una serata in discoteca a Pietrasanta - globalistIT : Oltre 500 ragazzi a rischio contagio per una serata in discoteca a Pietrasanta - FrancoDrZap : DRZAP -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 500 Festival della sintesi, grande successo con oltre 500 spettatori LuccaInDiretta MADE IN CILENTO

Da Paestum a Hong Kong. Puntando su quell'eccellenza dell'area del Cilento che è il latte di bufala. E con un prodotto che solo di recente ha cominciato una sua vita commerciale più strutturata: lo yo ...

Al Bambino Gesù oltre 2 mln di prestazioni ambulatoriali nel 2019

Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) - Aumenta il numero di bambini provenienti da tutta Italia e dall’estero curati al Bambino Gesù di Roma. E aumenta la complessità dei casi trattati. L’ospedale pediatr ...

Da Paestum a Hong Kong. Puntando su quell'eccellenza dell'area del Cilento che è il latte di bufala. E con un prodotto che solo di recente ha cominciato una sua vita commerciale più strutturata: lo yo ...Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) - Aumenta il numero di bambini provenienti da tutta Italia e dall’estero curati al Bambino Gesù di Roma. E aumenta la complessità dei casi trattati. L’ospedale pediatr ...