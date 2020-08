“Noi, giovani positivi dopo la vacanza all’estero: in discoteca nessuno aveva la mascherina” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alcuni atti di leggerezza commessi in vacanza stanno costando caro ai giovani italiani che rientrano dalle località di vacanza europee più popolari. All’estero, come emerge da diverse testimonianze, i vacanzieri si lasciano andare a delle imprudenze, sopratutto i giovani che frequentano le discoteche la sera. “In vacanza indossavamo quasi sempre la mascherina. Certo, non quando prendevamo un drink, non quando si fumava una sigaretta. Ma nelle discoteche eravamo delle mosche bianche, tra i pochi a mettere le mascherine”, ha raccontato in un’intervista a Open uno dei ragazzi tra i 17 e i 19 anni rientrati a Roma da Malta e poi risultati positivi al Coronavirus. “Gli altri, soprattutto polacchi e tedeschi, non la indossavano nemmeno ... Leggi su tpi

