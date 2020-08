Morti in casa un uomo e una donna: ipotesi cocktail di droghe e farmaci. L'allarme dato dalle figlie (Di mercoledì 12 agosto 2020) A Castronno, nel Varesotto, due persone sono morte di un appartamento di via Camillo Benso Conte di Cavour. La vittima è una donna, G.E., di 48 anni, mentre l'altro è un uomo, M. GL., 45 anni, che è ... Leggi su leggo

borghi_claudio : @FrancoBechis @V4l3g Ma stai scherzando? Abbiamo un pdc che lascia aperti i focolai di Alzano e Nembro con file di… - Giorgiolaporta : Il mio #lockdown tra i volontari della #CroceRossa, rispondendo a decine di chiamate di minacce di #suicidio di chi… - GrimoldiPaolo : Adesso #PD e #CinqueStelle faranno mozione di sfiducia? Prima rideva dei morti della #Lombardia, poi voleva dare le… - Andrea65590241 : RT @Alberto63Al: Me ne andavo già dalla casa che non era occupata né vuota, che sta sul limite dei vivi e dei morti, piena di cose mature p… - Linvitata : li chiusero nelle stalle, in casa, in Chiesa, li uccisero con colpi di mitra, bombe a mano, colpi di rivoltella, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti casa Cocktail di alcol e farmaci, morto anche marito della donna trovata senza vita in casa a Castronno Fanpage.it Stefano Vanin: «Viviana morta nel luogo del ritrovamento. L’autopsia esclude coltellate o colpi d’arma da fuoco»

Yara Gambirasio, Melania Rea, Elisa Clas e centinaia di casi meno noti. Il professor Stefano Vanin, uno dei più qualificati entomologi forensi d’Europa oggi docente di Zoologia all’Università di Genov ...

Dj morta, il nonno di Gioele: «Lei era una mamma dolcissima»

Per Letterio Mondello, nonno del piccolo Gioele, Viviana Parisi era una mamma dolcissima. Sulla nuora dj ritrovata cadavere nel bosco di Caronia, sparita dopo che sarebbe rimasta coinvolta in un incid ...

Yara Gambirasio, Melania Rea, Elisa Clas e centinaia di casi meno noti. Il professor Stefano Vanin, uno dei più qualificati entomologi forensi d’Europa oggi docente di Zoologia all’Università di Genov ...Per Letterio Mondello, nonno del piccolo Gioele, Viviana Parisi era una mamma dolcissima. Sulla nuora dj ritrovata cadavere nel bosco di Caronia, sparita dopo che sarebbe rimasta coinvolta in un incid ...