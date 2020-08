Migranti: salgono a 24 i positivi sulla nave quarantena, a rischio contagio altri 600 (Di mercoledì 12 agosto 2020) La 'Azzurra', noleggiata dal ministero dell'Interno per la quarantena di chi sbarca sulle coste italiane, ospita al momento 603 persone, che ovviamente sono tutte a rischio per l'insipienza dell'organizzazione Leggi su firenzepost

Migranti, salgono a 24 i positivi al coronavirus sulla nave quarantena

Il Garante della privacy ha chiesto al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, di pubblicare i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus Covid per le partite Iva. «La privacy non è d'ostacolo alla ...

Coronavirus, il bollettino si impenna: 89 nuovi positivi in Sicilia

PALERMO - Sono 89 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi 71 sono migranti e 64 riguardano le verifiche di un solo sbarco a Pozzallo. I siciliani sono 18. I positivi sono a C ...

