Madre chiude bambini piccoli al caldo sul balcone e se ne va: doveva fare la spesa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lascia tre figli sul balcone al caldo per andare a fare la spesa, la mamma prova a difendersi ma inutilmente: è stata denunciata. Ha provato a difendersi e se possibile ha peggiorato la sua situazione. La donna ha spiegato di essere uscita solo mezz’ora per fare la spesa raccontando di aver affidato i quattro figli a un’amica vicina di casa che però non aveva le chiavi dell’abitazione. Il problema è che i bambini non erano solo chiusi dentro l’abitazione, ma addirittura si trovavano sul balcone, al caldo. Per questo la 42enne è stata denunciata a piede libero dalla Polizia con l’accusa di abbandono di minori. “Sono scesa solo per poco tempo per andare a ... Leggi su chenews

rscorpius : Quel momento in cui esci di casa perché hai bisogno di una boccata d'aria ma ti ritrovi con una madre simpatica che… - bilinglaozu : viste al contrario sono io che gioco a scala quaranta con mia madre, mi mancano 2 carte per vincere ma lei chiude t… - Kitkot3 : RT @milapersiste: Madre inadeguata e incosciente chiude tre bambini di 2,3 e 5 anni sul balcone assolato e va a fare la spesa. I bimbi pian… - milapersiste : Madre inadeguata e incosciente chiude tre bambini di 2,3 e 5 anni sul balcone assolato e va a fare la spesa. I bimb… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre chiude Madre chiude i figli sul terrazzo ed esce: la Polizia la denuncia Yahoo Notizie Rimini. Bimbi bloccati sul balcone. Denunciata la madre

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito i pianti, tre fratellini erano fuori e il quarto dormiva in casa: liberati dai vigili del fuoco Ha lasciato tre figli piccoli chiusi ...

Usa, bimbo di 3 anni muore chiuso nell’auto sotto al sole mentre i genitori dormono

Il piccolo sarebbe uscito di casa durante la notte, dopo essere stato messo a letto, e si sarebbe infilato nell'automobile, parcheggiata nei pressi dell'abitazione. E lì sarebbe rimasto intrappolato, ...

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito i pianti, tre fratellini erano fuori e il quarto dormiva in casa: liberati dai vigili del fuoco Ha lasciato tre figli piccoli chiusi ...Il piccolo sarebbe uscito di casa durante la notte, dopo essere stato messo a letto, e si sarebbe infilato nell'automobile, parcheggiata nei pressi dell'abitazione. E lì sarebbe rimasto intrappolato, ...