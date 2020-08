Lega: sospesi Murelli e Dara per aver preso il bonus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non è ilLegale, ma è inopportuno, per questo motivo la Lega ha deciso di sospendere due dei suoi deputati che hanno percepito il bonus da 600 euro previsto per titolari di Partita Iva in piena emergenza da coronavirus. Il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari ha dato l'annuncio:"Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara"E ha spiegato:"Pur non avendo violato alcuna legge è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione"Infine ha commentato:"È comunque incredibile che i vertici dell'Inps non abbiamo versato ai ... Leggi su blogo

