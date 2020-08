Juventus, Prandelli elogia Pirlo: “Lui come Scirea. Tatticamente nessuno può dirgli nulla” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Parla Cesare Prandelli, ex allenatore di Fiorentina e Roma.L'esperto coach, intervistato ai microfoni di Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla prima avventura da allenatore di Andrea Pirlo che guiderà la Juventus nella prossima stagione. L'ex ct della Nazionale italiane ha speso parole al miele per la leggenda del centrocampo italiano: "Se mi aspettavo Pirlo allenatore della Juventus? No, non aveva mai manifestato questa idea. Pirlo mi ricorda in maniera incredibile Gaetano Scirea: gli assomiglia, il loro modo di essere è identico, e davanti a questi leader silenziosi – le rare volte in cui decidono di intervenire nello spogliatoio per dire qualcosa – si zittiscono tutti”. Il leader non dice ‘io sono un ... Leggi su mediagol

