Infortunio de Ligt: intervento alla spalla perfettamente riuscito. Out 3 mesi (Di mercoledì 12 agosto 2020) intervento alla spalla perfettamente riuscito per il difensore olandese che rimarrà out tre mesi. Il comunicato Matthjis de Ligt si è sottoposto questa mattina ad un intervento alla spalla, che è perfettamente riuscito come recita il comunicato della Juventus. COMUNICATO – «Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza ... Leggi su calcionews24

LucaFiorino24 : @Nickgarzy96 D’accordo con te. Per me si ripartirà dalla difesa a 4 anche per via dell’infortunio di De Ligt e dell… - SOSFanta : ?? UFFICIALE - La #Juve annuncia i tempi dello stop per de Ligt: che tegola ? - paolo___10 : 3 mesi per recuperare da un infortunio alla spalla è una stronzata gigantesca, entro il 19 settembre De Ligt gioche… - infoitsport : Juventus, infortunio De Ligt: tempi di recupero e data del ritorno in campo - MauNi90 : @pisto_gol Certo De Ligt non si sa precisamente quando torna,Chiellini non da garanzie da titolare,Demiral idem nel… -

