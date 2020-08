Incidente stradale a Castelmagno: cinque ragazzi perdono la vita (Di mercoledì 12 agosto 2020) Erano in nove su un fuoristrada per sei persone: così hanno perso la vita le cinque vittime dell’Incidente stradale avvenuto a Castelmagno. Sono usciti di strada, cadendo a strapiombo per 100 metri in un dirupo dopo una curva a gomito: così hanno perso la vita i cinque ragazzi spirati in un Incidente avvenuto a Castelmagno, … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

