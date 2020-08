Inaki Williams positivo al Covid19: «Sto bene, non vedo l’ora di tornare» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Inaki Williams è tra i sei giocatori dell’Athletic Bilbao positivi al Covid-19: questo il messaggio del giocatore Inaki Williams è tra i sei giocatori dell’Athletic Bilbao positivi al COVID-19. Questo il messaggio dell’attaccante sui suoi profili social. «Sono asintomatico e fortunatamente mi sento bene. È il momento di stare a casa isolato fino a che il virus non sarà superato. Non vedo l’ora che arrivi quel momento per unirmi alla squadra per il pre-campionato». ✍🏿⬇️ pic.twitter.com/8AFFYIJyhQ — IÑAKI Williams (@Williaaams45) August 12, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

