Gran Piemonte 2020, Ulissi: “Quando arrivi così vicino alla vittoria, ti resta il rammarico” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Quando arrivi cosi’ vicino alla vittoria e non riesci a coglierla, ti rimane il rammarico. La squadra e’ stata fantastica, mi e’ stata vicino nei momenti chiave provando a chiudere il buco su Bennett dopo che sull’ultima salita avevo cercato di difendermi, non avendo le gambe per seguire il neozelandese”. Queste le parole di Diego Ulissi in merito al secondo posto rimediato nella classica Gran Piemonte. “I miei compagni sono stati Grandi nel ridurre il divario – ha proseguito il toscano dell’Uae Team Emirates – poi nel finale sono partito lunghissimo per cercare la rimonta, ma non ce l’ho fatta. La condizione e’ buona, spero che arrivi la ... Leggi su sportface

