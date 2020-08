Formula 1, Binotto mette le mani avanti: “il gap con la Mercedes è enorme, nel 2021 non possiamo vincere” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La stagione attuale è tutt’altro che positiva per la Ferrari, costretta a sperare nelle disgrazie altrui per riuscire a salire sul podio. Leclerc ci è riuscito due volte, ma in entrambi i casi sfruttando incidenti o sorprese spiacevoli avvenute sulle monoposto degli avversari, ultima la foratura di Bottas a Silverstone. Charles Coates/Getty ImagesIl progetto SF1000 si è rivelato dunque fallimentare, ma difficilmente sarà migliorabile nel 2021, viste le limitazioni imposte dal regolamento. Per questo motivo, Mattia Binotto ha messo le mani avanti in vista del prossimo Mondiale durante una chiacchierata con i media italiani: “rispetto ad alcuni mesi fa ci sono delle limitazioni che non si possono negare, la power unit potrà essere rinnovata in vista del prossimo anno e ... Leggi su sportfair

