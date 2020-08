Follia in Russia, Shirokov manda all'ospedale l'arbitro in torneo amatoriale (Di mercoledì 12 agosto 2020) MOSCA, Russia, - Roman Shirokov , un ex giocatore dello Spartak Mosca e dello Zenit San Pietroburgo , ha aggredito un arbitro durante una partita amatoriale in Russia . Il 39enne ex centrocampista ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Follia in Russia, Shirokov manda all'ospedale l'arbitro in torneo amatoriale: L'ex giocatore dello Zenit perde il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Russia Follia in Russia, Shirokov manda all'ospedale l'arbitro in torneo amatoriale Corriere dello Sport Russia, follia Shirokov: aggredito l'arbitro in un torneo amatoriale

MOSCA (Russia) - L'ex giocatore dello Spartak Mosca e dello Zenit San Pietroburgo, Roman Shirokov, si è reso protagonista (in negativo) di un'aggressione all'arbitro durante una partita amatoriale in ...

Follia in Russia, Shirokov manda all'ospedale l'arbitro in torneo amatoriale

MOSCA (Russia) - Roman Shirokov, un ex giocatore dello Spartak Mosca e dello Zenit San Pietroburgo, ha aggredito un arbitro durante una partita amatoriale in Russia. Il 39enne ex centrocampista russo, ...

MOSCA (Russia) - L'ex giocatore dello Spartak Mosca e dello Zenit San Pietroburgo, Roman Shirokov, si è reso protagonista (in negativo) di un'aggressione all'arbitro durante una partita amatoriale in ...MOSCA (Russia) - Roman Shirokov, un ex giocatore dello Spartak Mosca e dello Zenit San Pietroburgo, ha aggredito un arbitro durante una partita amatoriale in Russia. Il 39enne ex centrocampista russo, ...