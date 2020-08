Finalmente un gran bel disco rock come quelli di una volta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oh, Finalmente un bel disco rock, come quello di una volta ma aggiornato ai nostri tempi. Niente elettronica, niente R&B, niente black music, niente cantautorato indie, niente commistioni col jazz, col funk, col soul, ma un grande e lineare album di post punk art rock con le chitarre epiche, il ritmo del basso e il battito della batteria ai posti giusti e un front man, Grian Chatten, dalla voce e dall’accento irish che non si dimentica. Si chiamano Fontaines D.C,. vengono da Dublino, Irlanda, sono nati nel 2017, “A Hero’s Death” è il loro secondo disco dopo un debut album dell’anno scorso, “Dogrel”, finalista al Mercury Prize che aveva già promesso meraviglie. “A Hero’s ... Leggi su linkiesta

