Elia | Nicolò | Samuele | Camilla e Marco | una comunità distrutta per la loro fine

Erano in nove su un fuoristrada per sei persone: così hanno perso la vita le cinque vittime dell'incidente stradale avvenuto a Castelmagno. Sono usciti di strada, cadendo a strapiombo per 100 metri in un dirupo dopo una curva a gomito: così hanno perso la vita i cinque ragazzi spirati in un incidente avvenuto a Castelmagno,

Tragedia di Castelmagno. Le vittime sono Marco Appendino, 24 anni, alla guida del fuoristrada. Poi, Camilla di 16 anni. Morti in montagna dopo la notte a guardare le stelle: lacrime per Marco, Nicolò, Elia, Camilla e Samuele. Marco, Nicolò, Elia, Camilla e Samuele: morti a Castelmagno dopo la notte a guardar le stelle. Camilla, Elia, Nicolò, Marco e Samuele: chi erano i giovani che hanno perso la vita a Castelmagno

