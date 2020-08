Dybala mette in crisi la Juve: chiesti 15 mln di ingaggio e ruolo centrale, il club riflette (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di questi tempi anche uno come Paulo Dybala, tra i talenti più importanti del calcio europeo, non sembra più sicuro possa mantenere il posto dove è attualmente seduto, anche se questo è bianconero e porta il nome della Juv ... Leggi su tuttonapoli

Di questi tempi anche uno come Paulo Dybala, tra i talenti più importanti del calcio europeo, non sembra più sicuro possa mantenere il posto dove è attualmente seduto, anche se questo è bianconero e p ...

Calciomercato Juventus, il Real tenta l’assalto | Ronaldo si impunta!

Le grandi manovre di mercato del Real Madrid potrebbero coinvolgere anche la Juventus: obiettivo top per gli spagnoli, ma Ronaldo non vuole la sua cessione. La stagione della Juventus e del Real Madri ...

