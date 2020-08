Dj morta nel Messinese, il legale: 'Ferite compatibili con una caduta' (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta 'Il corpo di Viviana Parisi non presenta alcuna ferita da arma da taglio o da arma da fuoco, ma solo Ferite compatibili con una caduta . Sicuramente non è stata colpita con un'arma'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tg3web : I primi risultati dell'autopsia non chiariscono come è morta Viviana Parisi, trovata senza vita sabato scorso nelle… - Agenzia_Ansa : E' morta #FrancaValeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio #ANSA - fattoquotidiano : ADDIO A FRANCA VALERI Un secolo vissuto come la Signorina snob, come la sora Cecioni e Cesira la manicure: i suoi… - francobus100 : Il dramma, malore nel bagno dell'agriturismo: il marito la trova morta a 44 anni - iloveNajwaa : RT @katywifex: “Sei cambiata.” grazie al cazzo, è morta Zulema. Da sola nel deserto oltretutto, vaffanculo lasciatemi in pace. -

Ultime Notizie dalla rete : morta nel Trovata morta nel fiume Coghinas, l'autopsia sulla 26enne conferma: è annegata La Nuova Sardegna Finisce con l'auto in un fossato, muore l'architetto Gaspare Vinciguerra

Con l'auto era finito in un fossato tra Ceprano e Pofi . È morto così Gaspare Vinciguerra, 68 anni, architetto di Amaseno, dipendente del Comune di Sora. Non sono ancora chiari i dettagli ...

Elbana denuncia: «Mia madre al pronto soccorso di Livorno e noi senza notizie per 11 ore»

La denuncia: «Ho dovuto chiamare i carabinieri per sapere come stesse». Le scuse del primario: «Carenza di attenzione, ma c’erano tante urgenze» LIVORNO. «Domenica mattina alle 10 mia mamma, ottantano ...

Con l'auto era finito in un fossato tra Ceprano e Pofi . È morto così Gaspare Vinciguerra, 68 anni, architetto di Amaseno, dipendente del Comune di Sora. Non sono ancora chiari i dettagli ...La denuncia: «Ho dovuto chiamare i carabinieri per sapere come stesse». Le scuse del primario: «Carenza di attenzione, ma c’erano tante urgenze» LIVORNO. «Domenica mattina alle 10 mia mamma, ottantano ...