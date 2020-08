Covid, a Bordighera cinque positivi rientrati da una vacanza in Croazia, alla Spezia due da Corfù (Di mercoledì 12 agosto 2020) Complessivamente i casi registrati in Liguria sono 26, Toti sui test per chi rientra dall'estero: "Aspettiamo una normativa omogenea per tutto il paese" Leggi su repubblica

