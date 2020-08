Coronavirus, in 550 chiamano la Asl dopo serata in discoteca in Versilia. Emiliano: “Più misure in Puglia, ma la questione è nazionale” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La serata in discoteca, la notte fra l’8 e il 9 agosto, al Seven Apples di Marina di Pietrasanta. Poi la conferma che una ragazza presente quella sera – una 18enne pisana appena tornata dall’estero – è risultata positiva al Coronavirus. Da quel momento, la Asl ha ricevuto ben 55o segnalazioni dai ragazzi che erano nel locale quella notte: molti provenienti dalla zona di Firenze, altri da fuori la Toscana. Per poter mettere in atto le misure idonee ad arginare il contagio, precisa l’azienda sanitaria toscana, è partita l’indagine epidemiologica e, contemporaneamente, sono stati effettuati i riscontri e le relative verifiche. Prima la ricerca dei contatti stretti, poi l’attivazione di una mail (contattabile fino al 13) per ricostruire le presenze nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

