Calciomercato Inter – Emerson Palmieri non interessa più – Si lavora per Tonali, Biraghi e Smalling (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato Inter che va avanti su più fronti e nelle ultime ore sembra sia stata accantonata l’idea Emerson Palmieri, mentre si stringono i tempi per altre trattative. Nerazzurri stanchi di aspettare il Chelsea: si allontana Emerson Palmieri L’Inter ha fretta di sistemare le fasce e dopo aver acquistato Hakimi e inseguito a lungo Emerson Palmieri, adesso è stanca delle resistenze del Chelsea che continua a chiedere 30 milioni per un calciatore quasi mai utilizzato in tutta la stagione. A questo punto la società nerazzurra sembra intenzionata ad andare avanti anche il prossimo anno con la coppia Young e Biraghi, infatti si sta cercando la formula giusta per confermare ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : #Mercato L’effetto #Pirlo su #Tonali: la Juve vuole beffare l’Inter - DiMarzio : #Calciomercato | #Juve, accordo con l'#InterMiami per #Matuidi - Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - SimoneMagenis : RT @Pippoevai: Cessione Benatia: clausole contro Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio e PSG. Juventus sanzionata un anno fa, nel silenzio gene… - stravittori : RT @Pippoevai: Cessione Benatia: clausole contro Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio e PSG. Juventus sanzionata un anno fa, nel silenzio gene… -