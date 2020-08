Calciomercato Cagliari – In arrivo il primo rinforzo sardo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Potrebbe arrivare in queste ore il primo rinforzo richiesto per il progetto rossoblù targato Eusebio Di Francesco: Marco Mancosu. Marco Mancosu, Cagliaritano purosangue classe 1988, è da tempo nel mirino dei rossoblu, con il Cagliari esordì e segnò in Serie A. Giocatore duttile che con l’esperienza è riuscito a ricoprire più ruoli fra centrocampo e attacco ma nonostante i suoi 14 gol in questa stagione ha dovuto fare i conti con la retrocessione del Lecce. Ha contratto in scadenza nel 2021 con una clausola rescissoria di tre milioni di euro ed il Lecce è pronto al rinnovo per un altro anno. Calciomercato Cagliari – In arrivo il primo rinforzo sardo ... Leggi su giornal

