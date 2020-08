Bonus a deputati, Inps pronto a fornire i nomi. Salvini: ‘La lega non ricandida chi l’ha preso’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Inps accoglie le indicazioni del Garante ed è pronto a trasmettere alla Camera i nomi dei deputati con il Bonus per partite Iva. Continua a tenere banco il caso del Bonus partita IVA ai deputati, con il Garante che ha dato il suo via libera alla pubblicazione dei nomi dei politici beneficiari del sostegno per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Inps pronto a trasmettere alla Camera i nomi dei deputati che hanno ottenuto il Bonus partita Iva L’Inps accoglie le indicazioni del Garante e Pasquale Tridico è pronto e disposto a consegnare la lista dei nomi al ... Leggi su newsmondo

