Benevento, Foggia fa le cose in grande: “Glik prova le nostre intenzioni. Gervinho? Sarebbe incredibile…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha fatto il punto sulla campagna acquisti del club in vista della prossima stagione. Dopo la promozione in Serie A, la società del patron Vigorito sogna in grande e sta mettendo insieme una rosa di alto livello.Foggia: "Glik dimostra valore nostro progetto. Gervinho Sarebbe incredibile"caption id="attachment 777913" align="alignnone" width="594" Gervinho (Getty Images)/caption"Siamo contenti di aver fatto un campionato così, ma è stato inaspettato anche per noi", ha esordito Foggia sulla stagione in Serie B del Benevento. "Sapevamo di avere una squadra forte ma vincere come abbiamo vinto battendo tutti i record è stato qualcosa di ... Leggi su itasportpress

