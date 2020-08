Barcellona, un giocatore positivo al Covid-19: non è entrato in contatto con chi giocherà in Champions (Di mercoledì 12 agosto 2020) Trema anche il Barcellona per via dell'emergenza coronavirus. La società blaugrana ha annunciato un caso di positività al Covid-19 tra uno dei nove giocatori che sono impegnati per il ritiro della pre-season. Attraverso un comunicato, il club ha ufficialmente annunciato che il calciatore non ha avuto contatti con chi sarà impegnato in Champions.Barcellona: un positivo al coronaviruscaption id="attachment 895759" align="alignnone" width="594" Barcellona (Getty Images)/caption"Dopo i test PCR effettuati ieri martedì pomeriggio al gruppo di nove giocatori che oggi devono iniziare la pre-season, uno di loro è risultato positivo al Covid-19", ha informato la società. "La persona colpita è asintomatica, gode di ... Leggi su itasportpress

Una positività al Covid-19 anche in casa Barcellona. I blaugrana hanno annunciato infatti un caso positivo, ma non tra i giocatori che stanno disputando la Champions. “A seguito dei test PCR condotti ...

