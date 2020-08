Auto precipita in un dirupo nel Cuneese, morti 5 giovani (Di mercoledì 12 agosto 2020) CUNEO (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale nella notte a Castelmagno, nel Cuneese. Un fuoristrada con cinque giovani a bordo è precipitato in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Tutti gli occupanti dell’Auto hanno perso la vita. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, altre 4 persone sono rimaste ferite. Sono in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

imarkez : RT @blogsicilia: Auto precipita in un dirupo nel Cuneese, morti 5 giovanissimi - - CorriereCitta : Auto precipita in un dirupo nel Cuneese, morti 5 giovani - blogsicilia : Auto precipita in un dirupo nel Cuneese, morti 5 giovanissimi - - quotidianodirg : Auto precipita in un dirupo nel Cuneese, morti 5 giovani - ilTorineseNews : Tragedia in montagna. Auto precipita nella scarpata, cinque ragazzi morti -

Ultime Notizie dalla rete : Auto precipita Auto precipita in un dirupo nel Cuneese, morti 5 giovani Quotidiano di Sicilia Cuneo: auto esce fuori strada, morti giovani dagli 11 ai 24 anni

Un fuoristrada con a bordo nove ragazzi è uscito dalla carreggiata a Castelmagno, nel Cuneese. Sono morti cinque giovanissimi: il conducente del Land Rover Defender 130, Marco Appendino, di 24 anni, i ...

Cuneo, fuoristrada precipita in una scarpata a Castelmagno: morti cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni. “In 9 su un mezzo omologato per 6”

Avevano trascorso la serata all’Alpe Chastlar, a guardar le stelle da uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana, ai piedi dei monti Crosetta e Tibert, a Castelmagno, a 1500 metri d’altitudine ...

Un fuoristrada con a bordo nove ragazzi è uscito dalla carreggiata a Castelmagno, nel Cuneese. Sono morti cinque giovanissimi: il conducente del Land Rover Defender 130, Marco Appendino, di 24 anni, i ...Avevano trascorso la serata all’Alpe Chastlar, a guardar le stelle da uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana, ai piedi dei monti Crosetta e Tibert, a Castelmagno, a 1500 metri d’altitudine ...