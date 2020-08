Assia Fiorillo canta le voci del carcere femminile (Di mercoledì 12 agosto 2020) nel singolo “Io sono te”. Fuori anche il video del brano finalista a “voci per la libertà” di Amnesty “Io sono te non e’ solo una mia canzone. Forse non e’ nemmeno solo una canzone. Sono dei versi in musica che hanno tante mani”. Cosi’ la cantautrice Assia Fiorillo sintetizza… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

“Io sono te’ è il primo singolo della cantautrice Assia Fiorillo, si tratta di un brano scritto a piu’ mani con detenute di Fuorni e Pozzuoli durante le riprese del documementario ‘Caine’, poi andato ...

“Le donne negli ultimi anni hanno sperimentato di più, sono cresciute, hanno trovato forme e linguaggi che gli uomini non hanno neanche cercato. Ci sarà una bella scena musicale nei prossimi tempi”. C ...

