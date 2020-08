Alessio,15 anni, travolto e ucciso da un masso sul Piave davanti agli occhi degli amici (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tragedia nel Bellunese: un ragazzo di 15 anni, Alessio Bortoluzzi di Santa Giustina, è stato travolto e ucciso, questo pomeriggio 11 agosto, da un masso della scogliera di rinforzo dell'argine del ... Leggi su leggo

NuLifeNow : @cicalina13 Uno dei film che adoro in assoluto, ogni volta che lo vedo mi ritrovo a recitare le battute. So anche d… - Taimur71 : RT @Sianews_: On this day - 5 anni fa atterrava a Milano il miglior difensore italiano e uno dei più forti al mondo: Alessio Romagnoli http… - FossaLeoni1899 : Esattamente 5 anni fa il Milan acquistava Alessio Romagnoli dalla Roma per 25 milioni: 5 anni, quasi 200 presenze,… - SsantiagoF13 : RT @Sianews_: On this day - 5 anni fa atterrava a Milano il miglior difensore italiano e uno dei più forti al mondo: Alessio Romagnoli http… - riccardoriserva : RT @Sianews_: On this day - 5 anni fa atterrava a Milano il miglior difensore italiano e uno dei più forti al mondo: Alessio Romagnoli http… -