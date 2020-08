Xbox Series X ha una data di uscita? Un video ci mostra il controller next-gen (Di martedì 11 agosto 2020) Xbox Series X di Microsoft potrebbe uscire il 5 novembre, secondo alcune informazioni trapelate di recente. Come potreste aver già letto, Xbox Series S, sorella minore a lungo vociferata, è stata praticamente confermata dopo che l'utente Twitter Zak S è riuscito a mettere le mani sul nuovo controller prima del lancio. La confezione del controller menziona chiaramente Xbox Series S oltre a Xbox Series X.Tuttavia, ancora più interessante è la data di garanzia. Questi controller dovrebbero essere disponibili insieme alle nuove console, ovviamente, e la loro data di garanzia scadrà il 5 novembre 2021. Microsoft ha una politica di ... Leggi su eurogamer

Console_Tribe : Xbox Series X, l'unboxing del controller potrebbe aver svelato la data di uscita - - GamingTalker : Xbox Series X, un nuovo video unboxing mostra il controller bianco leakato - berkley1_ : RT @IGNitalia: La nuova console di Microsoft potrebbe esordire nei primi giorni di novembre, stando agli indizi legati al nuovo controller.… - berkley1_ : RT @Multiplayerit: Xbox Series X: il nuovo controller in un primo confronto con il vecchio - MX_Thor85 : Avrebbe senso, così da dare ai giocatori di sfruttare i nuovi hardware anche con i titoli di terze parti in uscita…

