Xbox Game Pass: Microsoft svelerà ancora dettagli a riguardo? (Di martedì 11 agosto 2020) Una nota personalità dell’informazione videoludica ha annunciato che a breve Microsoft svelerà il vero motivo per avere Xbox Game Pass Xbox Game Pass è chiaramente al centro dell’ottica commerciale di Microsoft soprattutto adesso che siamo al Passaggio da una generazione di console all’altra. Tutto, dalla rinnovata attenzione ai giochi PC, al continuo supporto per Xbox One, alla gestione dell’imminente Xbox Series X ruoterà attorno al servizio di abbonamento. Con prezzi ragionevoli e una vasta libreria di giochi disponibili, il pacchetto della casa di Redmond è piuttosto invitante ma sembra proprio che Microsoft abbia ... Leggi su tuttotek

