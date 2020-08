Wta Lexington 2020: programma e orari martedì 11 agosto con Serena Williams (Di martedì 11 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 11 agosto per quanto concerne il Wta International di Lexington 2020. Serena Williams torna in campo e lo fa sul ‘centrale’ a partire dalle ore 17:00 italiane: tanta curiosità nel rivedere l’ex numero uno al mondo dopo tanti mesi di assenza forzata dal circuito. Presente anche la giovanissima Cori Gauff e Venus Williams, oltre a tanti giovani nomi interessanti. Ecco l’ordine di gioco dell’11 agosto (orari italiani): CAMPO CENTRALE dalle ore 17:00 – S.Williams vs Pera a seguire – Dolehide vs Gauff a seguire – V.Williams vs Azarenka a seguire – Fernandez vs Stephens CAMPO 2 dalle ore 17:00 ... Leggi su sportface

Il torneo WTA International di Lexington (USA) di tennis è scattato nella tarda serata italiana di ieri, a causa del programma fortemente rallentato dalla pioggia, che ha costretto gli organizzatori a ...

Partenza ritardata di alcune ore per il Top Seed Open di Lexington, Kentucky, dopo che durante la mattinata e nel primo pomeriggio una intensa pioggia aveva impedito l’inizio del torneo, costringendo ...

