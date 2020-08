Uomini e Donne Mennoia, immagini forti e appello a Brambilla: “Cimitero” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Raffaella Mennoia è nota per il suo attivismo a favore degli animali, soprattutto dei cani, di cui parla spesso su Instagram (ricordiamo il suo amore per Saki, cane di Alessio Sakara). L’ultimo post pubblicato su Instagram è una denuncia fortissima di una situazione che le hanno segnalato e che riguarda la statale 640 di Agrigento: … L'articolo Uomini e Donne Mennoia, immagini forti e appello a Brambilla: “Cimitero” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - Tg1Raiofficial : Sono soprannominate 'Le leonesse': una squadra di guardie forestali tutte donne. Nei territori #Masai del #Kenya sf… - DarioNardella : Alle donne e agli uomini che con grande sacrificio ci hanno dato la libertà. Proteggiamola ogni giorno. Ora e sempr… - chxneil : RT @lamelaAmica: Ma voi uomini, quando noi donne parliamo, a cosa cazzo pensate esattamente? - Rey_Dreams : Beh, un peccato per gli uomini, ma per le altre donne non é affatto un peccato. Questo é ció che rispondo quando la… -