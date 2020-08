Twitch Prime diventa Prime Gaming: cosa (non) cambia (Di martedì 11 agosto 2020) Di certo più di qualcuno se ne sarà accorto: Twitch Prime non esiste più o per meglio dire ora si chiama Prime Gaming. cambia qualcosa per gli abbonati che hanno usufruito del servizio fino a questo momento o piuttosto possiamo parlare dell'applicazione di un naming diverso? Come dichiarato dalla nuova piattaforma Prime Gaming e comunque fino a prova contraria, non ci sono differenze rispetto a Twitch Prime e dunque con il recentissimo passato. Chi possiede già un abbonamento Prime con la possibilità di ricevere spedizioni gratuite in un giorno lavorativo e ancora tutti i contenuti ... Leggi su optimagazine

I giochi gratuiti di Twitch Prime rimarranno e includeranno titoli per PC di alta qualità ogni mese da sviluppatori indipendenti e marchi mainstream. Questa è forse la mossa che precede il presunto in ...

I giochi gratuiti di Twitch Prime rimarranno e includeranno titoli per PC di alta qualità ogni mese da sviluppatori indipendenti e marchi mainstream. Questa è forse la mossa che precede il presunto in ...